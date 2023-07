Pionnier du no code, Simax voit son marché s’élargir rapidement depuis que Gartner a prédit fin 2021 qu’en 2025 70% des nouvelles applications seraient créées sur la base d’outils no code ou low code. De par son historique – la société a été créée en 2006 – Simax se retrouve tout naturellement à être consultés par nombre de grands comptes et d’intégrateurs soucieux de ne pas rater le train du no code.