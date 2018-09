Dans le paysage des éditeurs d’ERP, Nout fait figure d’ovni avec son produit Simax. Contrairement à ses concurrents, celui-ci repose sur une base de données descriptive qui représente les écrans, les accès et les traitements d’une façon visuelle et intuitive. « Même pour les besoins les plus spécifiques, notre solution ne nécessite aucun développement spécifique. Juste du paramétrage », explique Miren Lafourcade, directrice générale de Nout.

Or un paramétrage sera toujours plus rapide et moins onéreux qu’un développement spécifique. Ce positionnement a rapidement amené l’éditeur à se spécialiser sur les clients ayant les besoins les plus spécifiques et dont le budget ne leur permet pas de recourir à du développement spécifique. « On traite les moutons à cinq pattes », plaisante Miren Lafourcade. Selon elle, il faut en moyenne 10 à 30 jours pour venir à bout d’un projet Nout.

Nout s’adresse à une clientèle de TPME comptant de 1 à 300 utilisateurs. Parmi eux, l’éditeur cite Cofely Endel, les Laboratoires Pierre Fabre, Thermofina ou Ecom. Après 12 ans d’existence, la société revendique 350 clients opérationnels, dont une cinquantaine recrutée sur la seule année 2017. « Les premières années ont été surtout consacrées à la R&D, relate Miren Lafourcade. En réalité, ce n’est qu’en 2016 que nous avons vraiment commencé à nous tourner vers le marché et à développer notre politique commerciale, marketing et partenaires ».

Nout dit compter une vingtaine de partenaires – dont cinq recrutés au cours de l’année 2017 – au rang desquels des intégrateurs comme Sydec ou Icare et des éditeurs tels que le spécialiste de la dématérialisation Axess Business Solutions. Nout valorise surtout les compétences métier (amélioration des process) et gestion de projet de ses partenaires, plus que leurs expertises techniques. À noter au passage que 50% des clients s’auto-intègrent. L’éditeur espère néanmoins recruter une dizaine de nouveaux partenaires cette année.

La société a mis en place des outils d’autoformation à leur intention. À l’issue de leur période d’apprentissage – compter quatre jours sur le volet fonctionnel et cinq jours sur le paramétrage – les partenaires passent une certification qui leur donne l’opportunité de traiter leurs premiers projets. Toutefois, pour assurer la réussite de ces premiers dossiers, Nout met à leur disposition un chef de projet chevronné qui va les accompagner jusqu’à la livraison des projets.

Sur l’exercice en cours, Nout, qui compte désormais une vingtaine de salariés, table sur un chiffre d’affaires de l’ordre de 1,35 millions d’euros en croissance de 50%.