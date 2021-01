Nous avons demandé à Erwan Kezzar, l’un des trois co-fondateurs de l’école Simplon, de nous parler de Contournement, son nouveau projet entrepreneurial orienté sur les outils de programmation visuelle no-code.

Channelnews : Vous avez créé Contournement, une entreprise de formation orientée sur les outils dits no-code. Il s’agit d’outils de développement pour créer des sites web ou des applications mobiles mais ne nécessitant pas d’écriture de code, ni de connaissances particulières en programmation. Pouvez-vous nous expliquer comment vous êtes arrivé à créer Contournement ?

Erwan Kezzar : Je suis l’un des co-fondateurs de l’école sociale et solidaire Simplon. J’ai accompagné son développement de sa création en 2013 à 2017. L’idée à l’époque, c’était d’aider des jeunes sans diplôme ou des moins jeunes en reconversion à trouver du travail dans le développement web en les formant aux fondamentaux de la programmation. Le projet a très bien marché mais je me suis aperçu que cela restait un challenge de former des développeurs en six mois et que beaucoup décrochaient faute de goût suffisant pour le code. Je me suis alors lancé, avec Targo, dans la formation de profils plus polyvalents, capables d’écrire un peu de code mais aussi de gérer des projets, d’organiser, de communiquer… dans l’optique d’en faire des référents numériques pour les PME. Dans le cadre de ces expériences, j’ai toujours cherché à identifier les technologies les plus démocratiques possibles pour permettre au plus grand nombre d’accéder au développement Web. C’est comme ça que j’ai découvert Ruby – le projet Simplon s’est construit autour d’une formation accélérée à la programmation Ruby – puis les technologies no code. En 2019, j’ai réalisé que ces dernières étaient devenues suffisamment matures pour permettre la réalisation de d’un certain nombre de projets numériques professionnels. D’où la création de Contournement.

Channelnews : Pourquoi des formations sur les technologies no-code ? Y a-t-il un marché ?

Erwan Kezzar : Soyons clair, il n’y a pas encore véritablement de marché, du moins en termes de recrutement. Mais le no-code est devenu un véritable buzzword en 2020. Il y a désormais des agences Web no-code et de plus en plus de prestataires et d’entreprises utilisatrices. Des agences et des prestataires qui croulent déjà sous la demande et qui, demain, recruteront pour maintenir et améliorer les sites et applications no-code qu’ils livrent actuellement. Contrairement à Simplon ou à Targo, l’objectif de Contournement n’est pas de trouver du boulot dans le développement web à des jeunes issus de quartiers populaires ou modestes. Contournement vise plutôt à démocratiser le développement de sites web et d’applications mobiles en donnant accès au plus grand nombre aux outils no-code. Car le no-code c’est un moyen de contourner l’obstacle technologique. D’où le nom de l’entreprise.

Channelnews : À qui ça s’adresse ?

Erwan Kezzar : D’une manière générale Contournement s’adresse à tous les entrepreneurs qui ont un projet numérique mais qui n’ont pas les moyens de faire appel à une agence traditionnelle ou qui veulent tester leur idée avant d’investir. Cela peut aussi être des salariés (ou des freelances) qui veulent améliorer leur employabilité, ou améliorer des process d’entreprise sans faire appel à la DSI. Le no-code peut même s’adresser à des développeurs qui veulent automatiser certaines tâches répétitives ou construire certaines briques plus vite.

Channelnews : Sur quels outils formez-vous ?

Erwan Kezzar : On propose des formations sur une dizaine d’outils parmi lesquels Adalo, Zapier, Airtable, Notion, Glide… Il faut préciser que nous nous sommes spécialisés sur les outils les plus accessibles, que l’on peut maîtriser en quelques jours. Nos formations durent d’un à trois jours. On laisse à d’autres les outils un peu plus ardus comme Bubble ou Webflow.

Channelnews : Quel est votre modèle économique ?

Erwan Kezzar : On crée, on popularise et on vend des formations en ligne. Essentiellement asynchrones. On fait un peu de téléprésentiel à la demande et sur des formats très courts. On a développé un catalogue d’une dizaine de formations auxquelles s’ajoutent près de 80 vidéos gratuites disponibles sur YouTube et une quarantaine de Podcasts.

Channelnews : Quelle est votre formation la plus populaire ?

Erwan Kezzar : Il s’agit d’une formation intitulée « Initiez-vous au no-code par la pratique ». Elle permet de s’initier en une journée à quatre applications (Weebly, Airtable, Zapier et Glide) à travers la création et la promotion d’une petite application mobile.

Channelnews : Combien de personnes ont acheté vos formations ?

Erwan Kezzar : On estime à un peu plus de 1.100 le nombre de personnes inscrites à nos formations. Mais avec nos passages média (notamment sur Europe 1 et BFM), nos vidéos Youtube, nos webinaires, on estime avoir touché environ 25.000 en 2020. Cela nous a permis de constituer une communauté baptisée no-code France qui compte actuellement plus de 2.800 personnes et se développe très rapidement.

Channelnews : Avez-vous créé des emplois ?

Erwan Kezzar : Après un an d’activité, nous allons, mon associé Alexis et moi, commencer à nous rémunérer le mois prochain. On redirige aussi des opportunités vers des prestataires externes via notre activité de conseil (gratuite). À ce titre, nous avons constitué une écurie d’une douzaine d’experts et prestataires (parmi lesquels Zetoolbox, Studio Roland, Ideable…) vers lesquels nous redirigeons des projets.

Channelnews : Quels sont vos projets pour 2021 ?

Erwan Kezzar : Nous en avons trois principaux : susciter la création d’initiatives pour mettre en avant les femmes de la communauté no-code France afin d’attirer les femmes vers le no-code ; favoriser la création d’applications mobiles à vocation solidaire utilisant les technologies no-code et créer une bourse de l’emploi pour mettre en relation les recruteurs et les personnes ayant des compétences en no-code.