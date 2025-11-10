Odigo, expert en solutions de Contact Center as a Service (CCaaS), finalise le rachat d’Akio, un autre éditeur français davantage spécialisé dans l’intelligence artificielle (IA) appliquée à l’analyse de la voix de la clientèle. Odigo renforce ainsi son leadership européen sur le marché du CCaaS, face aux géants étatsuniens du secteur.

La transaction, dont le montant n’a pas été divulgué, est soutenue par Seven2, l’investisseur majoritaire d’Odigo depuis 2020. « L’Europe doit compter ses propres champions du CCaaS et du CXaaS. Dans un contexte où l’intelligence artificielle redéfinit les modèles d’engagement client, disposer d’une expertise technologique européenne est plus que jamais stratégique », souligne Damien de Bettignies chez Seven2.

Etablie à Boulogne-Billancourt depuis 1986, la société Odigo (anciennement Prosodie-Capgemini) revendique 650 collaborateur·rice·s et 160 millions d’euros de chiffres d’affaire tandis qu’Akio, fondée en 1999 par Patrick Giudicelli (à droite sur la photo), affiche 6 millions d’euros de revenus pour une soixantaine de collaborateur·rice·s et une centaine de clients.

Les deux éditeurs s’estiment complémentaires et en mesure de proposer désormais une offre complète pour des centres de services client de 10 utilisateur·rice·s jusqu’aux grands comptes capables de servir des dizaines de milliers de personnes.

Le communiqué précise que « les solutions issues de cette intégration viendront aussi enrichir le catalogue de l’écosystème de partenaires intégrateurs et revendeurs d’Odigo, en France, au Benelux, en Espagne et au Royaume-Uni ».