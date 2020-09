Apax Partners est entré en négociation exclusive avec Capgemini en vue d’acquérir le spécialiste des solutions de contact center as a service (CCaaS) Odigo.

Créé en 1986, Odigo (anciennement Prosodie-Capgemini) est une plateforme cloud omnicanale qui accompagne les entreprises dans la gestion de leurs interactions clients. Comptant environ 650 employés, Odigo revendique aujourd’hui plus de 400.000 utilisateurs et plus de 200 clients dans près de 100 pays. On trouve parmi ses clients Malakoff-Umanis, Mr.Bricolage, Oui.sncf, la Fnac, Carrefour, l’Assurance Maladie ou encore K par K.

On ne connaît pas les modalités financières de l’opération mais on notera que Prosodie a été acquis par Capgemini en juin 2011 pour 382 millions d’euros auprès… d’Apax Partners.

Avec l’entrée du fonds d’investissement au capital, Odigo souhaite accélérer sa croissance et son expansion internationale, grâce notamment à des projets d’innovations technologiques.

« Le projet d’investissement d’Apax Partners dans la prochaine phase de développement d’Odigo est très enthousiasmant. Nous pensons que cela serait bénéfique pour ses clients. Capgemini continuerait à intégrer les solutions Odigo CCaaS dans ses offre », précise dans un communiqué Franck Greverie, directeur du portefeuille d’offres de Capgemini et membre du comité de direction générale du groupe.

« Avoir Capgemini à nos côtés depuis 2011 nous a permis de recentrer nos activités et d’assoir notre position de leader sur ce marché très dynamique. Nous serions très heureux d’accueillir Apax Partners comme nouvel investisseur pour soutenir nos projets de croissance, d‘internationalisation et d’innovation technologique », ajoute Erwan Le Duff, directeur général du groupe Odigo.