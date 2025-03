Leasecom annonce avoir finalisé avec succès la tritisation d’un portefeuille de 320 M€ de créances liées à ses contrats locatifs. Mécanisme consistant à regrouper des actifs financiers et à les transformer en titres négociables sur les marchés financiers, la titrisation permet à des sociétés non bancaires, comme Leasecom, d’accéder à un refinancement de leurs créances ou engagements.

Cette opération permet ainsi à Leasecom de refinancer un peu plus de la moitié de ses quelque 575 M€ d’encours au bilan, réduisant au passage très significativement son coût de financement. À l’issue de l’opération, celui-ci s’établit à environ 3,5 % contre 5,5 % auparavant, ce qui devrait lui permettre de dégager une marge additionnelle de 6 millions d’euros par an.

Mais ce n’est pas le seul avantage de cette opération. En s’inscrivant dans un tel processus – il lui a fallu près de 18 mois et la somme rondelette de 2 M€ pour préparer le dossier avec les agences de notation, structurer l’opération, etc. – Leasecom y a considérablement gagné en crédibilité financière et en visibilité auprès de la communauté des investisseurs internationaux (assureurs, fonds de pension, fonds d’investissement…), augmentant ainsi ses possibilités de financement.

À noter que l’opération a été largement sursouscrite – entre 4,5 et 9 fois les allocations proposées, selon les tranches – confirmant ainsi la confiance des investisseurs dans la robustesse du modèle économique de Leasecom. Une robustesse illustrée par le fait que le loueur a obtenu la notation triple A – la meilleure possible – pour les trois quarts des actifs cédés.

De fait, avec une production attendue à 340 millions d’euros en 2025 (contre 290 M€ en 2024) et un résultat opérationnel (Ebitda) multiplié par 6 en 6 ans (à 25 M€), Leasecom affiche une belle performance opérationnelle.

Cette capacité à diversifier son financement et cette reconnaissance de la communauté des investisseurs internationaux permettent désormais à Leasecom d’envisager une accélération de son développement, notamment par la croissance externe. « On étudie une première acquisition à l’international, qui nous ferait doubler notre production en passant de 340 M€ de nouvelles commandes attendues en 2025 à près de 600 M€ », confie Jean-Christophe Gas, directeur général de Leasecom. L’entreprise a récemment mis sur pieds un comité exécutif, capable de l’accompagner dans cette démarche, et a entièrement renouvelé son outil informatique (moyennant un investissement de près de 15 M€) en misant sur l’automatisation et l’étude des données.