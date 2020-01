Le spécialiste suédois de la téléconsultation KRY a levé 155 millions de dollars (140 millions d’euros) au cours d’un tour de table dirigé par le fonds de pension des enseignants de l’Ontario (Ontario Teachers Pension Plan) pour soutenir son expansion en Europe. Les investisseurs actuels de KRY, Index Ventures, Creandum et Accel, ont également participé à l’opération. Maggie Fanari, du fonds de pension canadien rejoindra le conseil d’administration de KRY.

KRY utilisera les fonds pour développer de nouveaux marchés sur le Vieux Continent, poursuivre l’innovation et développer l’offre de produits sur les marchés existants, notamment la Suède, le Royaume-Uni, la France, la Norvège et l’Allemagne, et recruter de nouveaux talents

L’application de KRY propose aux patients des rendez-vous médicaux en ligne. Depuis sa création en 2015, la société revendique plus de 1,4 million de téléconsultations, ce qui, selon elle, en fait le premier fournisseur de soins de santé numérique en Europe. Elle opère sous son propre nom en Suède, en Norvège et en Allemagne et sous celui de Livi en France et au Royaume-Uni.

« Lorsque la société a été fondée en 2015, nous avons considéré que l’énorme potentiel technologique devait transformer la façon dont les patients accèdent aux soins de santé. Aujourd’hui, nous avons développé un produit qui est déjà apprécié par des millions de patients en Suède, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Norvège », explique dans un communiqué le directeur général de KRY, Johannes Schildt. « Notre ambition est désormais de développer l’amélioration de l’accès aux soins de santé pour des millions d’autres patients en Europe. »

Fondé en 2014, KRY emploie 600 collaborateurs, a réalisé selon Reuters un chiffre d’affaires de 234 millions de couronnes suédoises (22,3 millions d’euros) en 2018 et subi une perte d’exploitation de 256 millions de couronnes suédoises (24,3 millions d’euros).