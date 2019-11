Le groupe Septeo annonce une double acquisition. Il a en effet mis la main sur l’ESN Novatim et sur l’opérateur Appliwave. Les conditions financières de ces opérations ne sont pas dévoilées.

Proposant des services IT aux professionnels du droit (avocats, juristes d’entreprise, notaires), des gestionnaires de biens immobiliers et des DSI, Septeo opère en France et à l’étranger au travers de plus de 1.400 collaborateurs basés en France, en Belgique, en Tunisie, au Canada, aux Etats-Unis et à Dubaï. La société revendique 10.000 clients et plus de 120. 000 utilisateurs pour un chiffre d’affaires de 150 millions d’euros.

Créée en 2006, Novatim propose à ses clients PME et ETI des solutions complètes de services informatiques : infogérance, services hébergés, cybersécurité et conseil. Implantée à Paris avec des bureaux à Lyon, Toulouse, Bordeaux et Amiens, la société gère les parcs informatiques d’environ 800 clients dans l’Hexagone. Déjà présent, depuis 2007 avec Matilan, sur le marché de l’infogérance et des services cloud pour les entreprises, Septeo renforce avec l’acquisition de Novatim ses activités historiques et donne naissance à un spécialiste de l’infogérance de plus de 170 collaborateurs réalisant près de 25 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Opérateur cloud et télécoms, Appliwave fournit quant à lui des services d’hébergement, d’accès internet (fibre optique) ainsi que des solutions de téléphonie IP à destination des entreprises. Son infrastructure est répartie sur 20 datacenters interconnectés et redondés, situés en France. Les services Appliwave sont distribués exclusivement par un réseau indirect d’environ 120 partenaires. La société annonce plus de 1.200 entreprises clientes.

Le directeur général de Matilan, Sacha Laassiri dirigera cette nouvelle entité du groupe Septeo. Il sera appuyé dans cette tâche par Nicolas Beslin, cofondateur de Novatim, et Julien Ohayon, le dirigeant d’Appliwave.

« Cette double acquisition marque un nouveau coup d’accélérateur dans la stratégie de notre développement. Il permet simultanément de renforcer notre pole d’expertise IT (ESN), d’étendre notre présence géographique avec 7 agences à proximité de nos clients et surtout d’enrichir notre offre avec une nouvelle activité d’opérateur cloud & télécom », commente dans un communiqué Sacha Laassiri. Selon lui il s’agit également d’un formidable levier de croissance pour Appliwave, dont le modèle commercial est exclusivement indirect, et ses partenaires. « En s’adossant à un partenaire industriel solide et dynamique tel que Septeo, Appliwave va accélérer ses investissements dans son infrastructure et dans son réseau de fibre optique, avec l’ambition de devenir leader des opérateurs alternatifs en France. »