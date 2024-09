Betoobe-Connexing, fournisseur d’une gamme complète de services et de solutions IT, allant de la gestion de parc IT à la fourniture de matériel et de solutions Green IT, en passant par le reconditionnement de matériels et la gestion de fin de vie des équipements IT, refond son identité de marque et unifie encore un peu plus son offre.

À travers cette annonce structurante, qui est plus qu’un simple rebranding, le groupe crée une nouvelle identité commune réunissant quatre marques du secteur IT :

Betoobe est spécialisée dans la gestion de flotte IT, offrant des solutions personnalisées pour optimiser l’efficacité et la sécurité des infrastructures IT des entreprises.

est spécialisée dans la gestion de flotte IT, offrant des solutions personnalisées pour optimiser l’efficacité et la sécurité des infrastructures IT des entreprises. Connexing fournit le matériel IT et Green IT aux entreprises, avec un engagement fort envers des solutions responsables et durables.

fournit le matériel IT et Green IT aux entreprises, avec un engagement fort envers des solutions responsables et durables. Cetooce propose du matériel reconditionné et se consacre à la gestion de fin de vie des parcs IT, contribuant ainsi à une économie circulaire et à la réduction des déchets électroniques.

propose du matériel reconditionné et se consacre à la gestion de fin de vie des parcs IT, contribuant ainsi à une économie circulaire et à la réduction des déchets électroniques. Mobilehub est une plateforme de gestion de parc IT, facilitant l’administration centralisée et la maintenance des équipements IT.

Sous la bannière commune de bconnex, ces quatre marques continueront à fonctionner de manière synergique pour offrir des solutions IT intégrées, tout en renforçant leur position dans leurs domaines respectifs. Cette identité commune permettra de mieux répondre aux besoins évolutifs des clients, en leur fournissant des services de haute qualité, innovants et respectueux de l’environnement. À ce jour, le groupe réunit 70 talents et réalise un chiffre d’affaires de plus de 22 millions d’euros.

Cette nouvelle étape marque également le point de départ de la nouvelle stratégie de croissance du groupe qui vise à atteindre les 50 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2030 et à devenir l’acteur de référence de son marché. Pour y parvenir, bconnex peut compter sur sa forte croissance réalisée chaque année, sur l’expertise de ses équipes, ses nombreux gains de marché, mais aussi sur une stratégie de croissance externe dynamique qui lui permet de compléter son portfolio et de bénéficier de nouveaux référencements clients et partenaires.

Sébastien Reverdy, Président du groupe bconnex « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de lancer bconnex. Cette nouvelle identité commune est une étape stratégique pour nous, car elle nous permet de combiner nos expertises et de proposer une offre globale et cohérente à nos clients. Nous sommes convaincus que bconnex deviendra une référence dans le secteur IT, grâce à la synergie de nos marques et à notre engagement envers l’excellence. »