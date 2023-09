Revendeur spécialisé dans les produits de téléphonie neufs et recyclés, le Nantais Connexing vient d’être cédé par son fondateur Yves Le Gohebel à l’éditeur de logiciels saint-rémois Betoobe, spécialisé dans la gestion du cycle de vie des flottes mobiles d’entreprise.

Les deux entreprises sont de taille équivalente en effectifs (une trentaine de personnes chacune) mais, avec un chiffre d’affaires revendiqué de 4,4 M€ en 2022, Betoobe est trois fois plus petit que Connexing, qui a réalisé environ 15 M€ de CA consolidé sur l’exercice clos fin juin.

Les deux entreprises mettent en avant la complémentarité de leurs offres. « La plupart des clients de Connexing ne sont pas outillés pour suivre les matériels qu’ils achètent », constate Hubert Poupelin, directeur marketing associé de Connexing. Cela se traduit par des produits inutilisés, de la casse, des pertes, des vols… La plateforme de Betoobe sert donc les intérêts de la mission de l’entreprise à mission Connexing. En optimisant la gestion de leur parc, ils pourront prolonger la durée de vie de leurs matériels et ainsi réduire leurs émissions carbone.

Pour Betoobe, cette opération est l’opportunité d’élargir l’audience de sa plateforme en capitalisant sur les quelque 3.000 clients actifs de Connexing. Ce dernier lui offre au passage une ouverture à l’international, via ses filiales belge et italienne qui lui assurent près du quart de ses revenus.

Pour Connexing, ce rapprochement est justifié par la nécessité d’accélérer son virage vers les services récurrents, qui lui ont tant manqué pendant la période Covid. De fait, s’il vient d’achever son meilleur exercice depuis sa création en 2009, le revendeur a été durement secoué par la crise sanitaire et les ruptures d’approvisionnement qui s’en étaient suivi.

Habituée aux croissances à deux chiffres et à une profitabilité qui lui permettait de s’autofinancer, la société a enchainé trois exercices déficitaires avant de redresser la barre sur le dernier exercice. En choisissant de s’adossant à un acteur de taille équivalente, Connexing espère conserver son ADN, notamment autour de la responsabilité d’entreprise, domaine constitutif de son identité sur lequel le revendeur était précurseur.

C’est déjà la seconde opération de croissance externe pour Betoobe qui s’apprête à fêter ses cinq ans d’existence. L’année dernière, l’entreprise créée par Sébastien Reverdy (photo) et Julien Fournier, avait déjà racheté Adjungo, qui lui avait permis de doubler de taille et lui avait apporté une expertise autour de l’administration de parcs mobiles et les services infogérés.

Le rapprochement avec Connexing est financé sur fonds propres et via de l’endettement bancaire. Betoobe est notamment soutenue par la BP Med, la Caisse d’Épargne Provence-Côte d’Azur et la BPI. La société dispose également du soutien actif d’Unitel Technologie, la holding personnelle de de Kévin Polizzi, l’ex-président-fondateur de Jaguar Network. Toutefois Sébastien Reverdy et Julien Fournier en restent les actionnaires principaux avec 83% du capital.

Yves Le Gohebel reste dans le groupe en tant que vice-président, en charge notamment de l’accompagnement de Sébastien Reverdy dans le rapprochement des deux entreprises. Hubert Poupelin fait également partie de la transition mais prépare un nouveau projet entrepreneurial dans les services télécom et cloud. Davide Biancani, associé de Connexing Italie, conserve ses parts et devient directeur Europe du groupe.

Le nouvel ensemble vise un chiffre d’affaires consolidé de 20 M€ pour l’exercice en cours.