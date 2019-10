Après quatre ans d’activité, le succès de Cycloid ne se dément pas. Editeur d’une plateforme Devops qui vient bousculer les marchés de l’intégration continue, du PaaS et des solutions de gestion d’infrastructures cloud, Cycloid a fait parler de lui en avril dernier en annonçant la levée de 4,5 M€ de fonds auprès d’Orange Digital Venture et de BPI (sous forme de dette). Objectif affiché : consolider son leadership en France et accélérer son développement international en musclant son équipe commerciale et marketing et en développant des partenariats technologiques et commerciaux avec des fournisseurs de services hébergés, des fournisseurs de services cloud, des distributeurs et des intégrateurs.

Encore peu connu, Cycloid bénéficie néanmoins d’une solide base de 2.000 clients, dont Orange Business Services qui utilise sa plateforme sur son activité de fournisseur de services infogérés et, de plus en plus, qui la déploie chez ses clients. Cycloid est également partenaire d’AWS, qui est l’un de ses gros pourvoyeurs d’opportunités commerciales. Son effectif atteignait 30 personnes à la veille de sa levée de fonds. Il devrait approcher les cinquante personnes d’ici à la fin de l’année.

À rebours du discours dominant qui tend à faire du Cloud le modèle prépondérant au sein des entreprises et qui annonce la disparition progressive des équipes en charge de l’exploitation des infrastructures IT (les « Ops »), Cycloid estime au contraire que ces dernières sont là pour durer et que les entreprises ont plus que jamais besoin de les faire travailler en bonne intelligence avec leurs équipes développement (les « Dev »).

« Il y a un décalage entre les orientations stratégiques des entreprises et leur réalité opérationnelle », observe Benjamin Brial, le fondateur de Cycloid. Quelle que soit leur maturité cloud, les entreprises conservent toujours des infrastructures sur site ainsi que des infrastructures hébergées en appoint de leurs ressources dans le Cloud public, souligne-t-il. « Des environnements très différents [pour lesquels] il n’existe pas de plateforme de gestion centralisé. […] Gartner a récemment mis en évidence que les grands groupes utilisent en moyenne 28 outils différents pour gérer leurs infrastructures. Personne ne peut intégrer les fonctionnalités d’autant d’outils à la fois et ce n’est a fortiori pas le rôle des Dev ».

Mais s’il est nécessaire de les faire travailler ensemble, il n’en demeure pas moins que Dev et Ops ont des impératifs antagonistes. « Les premiers ont besoin de flexibilité et de réactivité dans l’accès aux infrastructures et à leurs outils associés pour déployer le plus rapidement possible. Les seconds ont besoin de gouvernance, de respect des bonnes pratiques et d’efficacité », détaille Benjamin Brial. D’où la frustration entre Dev et Ops qu’il a pu constater au cours de ses différentes expériences, notamment chez eNovance et Red Hat.

C’est de la volonté de réduire cette frustration en « fédérant les équipes pour qu’elles travaillent ensemble dans le respect des enjeux et des compétences de chacun » qu’est né Cycloid. L’éditeur s’est donné pour objectif de construire les ponts entre les différents outils de gestion d’infrastructures, les différentes plateformes d’hébergement de ces infrastructures et les différents intervenants de l’IT.

Sa plateforme comprend notamment un outil de création de schémas cloud d’infrastructures, un outil de découverte d’architectures cloud, un outil de génération de scripts de configuration d’infrastructures (basé sur Terraform), un catalogue de services, des remontées d’événements (logs), un outil de visualisation d’infrastructures, un outil de facturation centralisée, un outil de gestion de la sécurité et un module de CICD (intégration continue, livraison continue) basé sur Concourse.