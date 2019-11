Au cours des cinq prochaines année, le fournisseur d’Apple Salcomp va investir 20 milliards de roupies (253 millions d’euros) en Inde pour fabriquer des chargeurs et autres composants de smartphones rapporte Reuters.

Le Finlandais va reprendre une usine appartenant à son compatriote Nokia dans la ville de Chennai, dans le sud du pays, et débutera ses opérations sur le site en mars, a annoncé le ministre indien de la Technologie, Ravi Shankar Prasad, lors d’une conférence de presse.

Ce déménagement devrait créer des emplois pour environ 10.000 personnes, a-t-il déclaré. Il s’attend par ailleurs à ce que la firme à la pomme étende la fabrication de ses smartphones dans le pays. Le mois dernier, Apple a lancé la commercialisation du XR fabriqué localement par Foxconn. L’iPhone 7 est également produit partiellement en Inde par le Taïwanais Wistron.

Selon Seeking Alpha cette fois, au moins cinq modèles d’iPhone sont produits dans le pays. Outre le 7 et le XR, le 6E, le SE et le X figureraient également sur la liste.

L’élargissement de la base de fournisseurs d’Apple en Inde, le deuxième marché mondial pour les smartphones, renforce l’initiative « Make in India » du Premier ministre Narendra Modi.

New Dehli tente de tirer parti de la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis, qui oblige les entreprises technologiques à rechercher d’autres sites de production. Dans ce but, les taux d’imposition des sociétés ont été réduits indique Reuters.