Les salariés de l’usine de Narasapura (Bengalore) du fabricant taïwanais Wistron Corporation se sont révoltés contre les réductions de salaire, a rapporté le Times of India. Les incidents ont commencé samedi lors du départ de l’équipe de nuit de l’usine indienne qui fabrique l’iPhone SE, des iPhone 7, ainsi que des appareils IoT pour Lenovo.

The Indian Express indique de son côté que lors du changement d’équipe, les travailleurs dont les salaires ont été réduits ont saccagé les bureaux et des équipements de l’usine, avant que les choses ne dégénèrent à l’extérieur où ils ont renversé et brûlé des véhicules appartenant à l’encadrement. Près de 2.000 salariés auraient été impliqués dans ces événements. Environ 150 d’entre eux ont été arrêtés a déclaré de son côté la police.

Tout a commencé vendredi soir lorsque les salariés ont commencé à discuter de leur revenu après avoir constaté qu’ils n’avaient touché qu’un très faible salaire. « Un ingénieur diplômé à qui on avait promis un salaire de 21.000 roupies (235 euros), a vu ce salaire tomber à 16.000 roupies (179 euros), puis à 12.000 roupies (134 euros) ces derniers mois. Le salaire mensuel des diplômés non ingénieurs a été ramené à 8.000 roupies (89 euros). Le montant crédité sur nos comptes a diminué. Il est frustrant de voir ça », a expliqué un salarié de Winstron à l’Indian Express. D’après les syndicats, les salariés réclament également de meilleurs horaires.

Selon Reuters, Apple a envoyé du personnel supplémentaire ainsi que des auditeurs sur place. Ces derniers sont chargés d’enquêter sur un éventuel non-respect par le sous-traitant des directives de travail imposées aux fournisseurs.

Winstron s’est déclaré très choqué par ces incidents qui selon le fabricant taïwanais sont le fait « de personnes inconnues ,aux intentions peu claires ».

Apple et Wistron ont affirmé être en contact étroit avec les autorités locales et offrir leur pleine coopération dans l’enquête.