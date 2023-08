Chuck Whitten, le Co-COO (chief operating officer) de Dell va quitter l’entreprise le 18 août. La nouvelle a été annoncée par Michael Dell dans un mail envoyé aux employés. « Après des discussions avec Chuck et le conseil d’administration sur le profil de dirigeant dont l’entreprise a besoin dans son prochain chapitre, nous avons décidé conjointement que Chuck quittera Dell Technologies », a-t-il déclaré.

Chuck Whitten avait pris ses fonctions en juin 2021 après avoir été conseiller externe sur la stratégie à long terme de Dell pendant plus d’une décennie alors qu’il était directeur associé chez Bain & Co. Il avait été considéré au moment sa nomination comme un candidat potentiel à la succession de Michael Dell. « En tant que notre meilleur conseiller, Chuck fait partie intégrante de l’équipe depuis longtemps, travaillant sur la stratégie, la transformation et les opérations », avait déclaré le fondateur à son arrivée.

Pendant deux ans, Chuck Whitten a assuré ses fonctions aux cotés de l’autre co-COO Jeff Clarke, intervenant régulièrement pour commenter les résultats trimestriels ou présenter la stratégie lors des événements clés. Sa première année a coïncidé avec une période de forte croissance culminant avec les revenus records de 28,4 Md$ du troisième trimestre 2022.

Si les raisons de son départ n’ont pas été avancées, elles ne sont sans doute pas étrangères à la chute des revenus sur les trois derniers trimestres ramenant le chiffre d’affaires du premier trimestre 2024 sous son niveau de 2019. En mars, Dell avait annoncé la suppression de 6550 emplois, soit 5% de ses effectifs. Dans un tel contexte, le maintien de deux co-COO a visiblement paru injustifié et Dell a précisé que Clarke restera le seul COO de l’entreprise à l’avenir.

Le dirigeant ne part pas les mains vides puisqu’en plus de la prime de 5 M$ versées lors de sa prise de poste, il conserve des actions dont le montant est évalué au cours actuel à 19 M$. De quoi favoriser une séparation en bons termes.

« Cela a été un privilège de travailler aux côtés de Michael Dell et Jeff Clarke et d’apprendre de ces derniers pendant 14 ans, et l’entreprise n’a jamais été mieux positionnée pour la situation actuelle de la technologie. Je continuerai d’encourager Dell Technologies, l’avenir est radieux ! », a-t-il déclaré dans un message sur Linkedin.