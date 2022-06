Dell débute son nouvel exercice 2023 en grande forme, porté par une forte demande sur les PC destinés aux entreprises, les serveurs et le réseau. Son exercice 2022 s’était déjà soldé sur un chiffre d’affaires record de 101,2 milliards de dollars, en progression de 17%. Le rythme de croissance est resté comparable lors de son premier trimestre fiscal clos fin avril, avec un chiffre d’affaires en hausse annualisée de 16% à 26,1 milliards de dollars. « Cette croissance concerne toutes nos unités d’affaires », s’est réjouit le co-directeur des opérations Jeff Clarke.

Alors que Dell accusait une perte de 29 millions de dollars au T4 2022, ses comptes repassent largement dans le vert avec un bénéfice opérationnel qui bondit de 57% à 1,55 milliard de dollars et un bénéfice net (non Gaap) qui s’apprécie de 36% à 1,43 milliard de dollars. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,84 dollar, alors que les analystes visaient 1,39 dollar. La dette du groupe a par ailleurs été réduite de 41% d’une année sur l’autre à 16,5 milliards de dollars.

Les deux branches de Dell ont toutes deux bien performé. La division Client Solutions Group (PC) s’affiche en hausse de 17% à 15,5 milliards de dollars et la division Infrastructure Solutions Group (serveurs, réseau, stockage) de 16% à 9,28 milliards de dollars.

Sur le segment des PC, les ventes aux particuliers ont fortement ralenti, ne progressant plus que de 3% à 3,6 milliards de dollars. Les ventes aux entreprises restent solides, en hausse de 22% à 11,9 milliards de dollars.

Sur la partie infrastructure, le segment serveurs et réseau progresse de 22% à 5 milliards de dollars et celui du stockage de 9% à 4,2 milliards de dollars. C’est le sixième trimestre consécutif de hausse pour les serveurs et le quatrième pour le stockage. Jeff Clarke explique cette bonne tendance par les besoins de transformation numérique et par le fait que Dell ait démontré sa capacité à livrer, les serveurs en particulier, malgré les graves problèmes de chaine d’approvisionnement dans l’ensemble de l’industrie.

Selon les dirigeants de Dell, passé le pic de demande de PC, une rotation des dépenses s’est engagée au profit de l’infrastructure de centres de données. Ce qui vient couronner ses efforts dans les technologies multicloud.

« À ce jour, la transition vers le multi-cloud et une architecture hautement distribuée se déroule comme nous le pensions », a déclaré selon Jeff Clarke. « Il est clair que notre stratégie trouve un écho chez l’ensemble de nos clients et dans notre écosystème de partenaires. » Malgré le contexte macroéconomique difficile, il estime par ailleurs que « la demande informatique est actuellement saine ».



Le groupe affiche ainsi sa confiance pour le trimestre en cours, avec des revenus attendus entre 26,1 et 27,1 milliards de dollars, à comparer avec la prévision de Wall Street de 25,5 milliards de dollars. Il s’attend néanmoins à un tassement progressif des dépenses IT en raison du climat économique et table sur un objectif de croissance prudent de 6% pour son exercice 2023.