L’Alliance Green IT (AGIT) vient de mettre à disposition en accès libre un outil de calcul d’empreinte environnementale des réseaux LAN d’entreprise et des services de téléphonie d’entreprise. Cet outil vise à aider les opérateurs télécoms et les entreprises à mieux cerner l’impact environnemental de leurs réseaux et de leurs services de communication afin de tendre vers une réduction de cet impact via une meilleure conception de ces services et réseaux et en les optimisant.

Cette calculette a été présentée début novembre à la profession lors d’une soirée, qui a réuni près d’une centaine de personnes, organisée par le CDRT (Club des dirigeants Réseaux et Télécoms) partie prenante du projet. L’accueil a été enthousiaste, les opérateurs et intégrateurs télécoms ayant bien conscience des enjeux grandissants d’affichage environnemental qui affectent leurs activités. De nombreux adhérents ont depuis téléchargé la calculette pour mesurer l’empreinte environnementale de leurs activités.

Conçue sur Excel, la calculette est le fruit de la rencontre il y a deux ans de Laurent Silvestri, président de CDRT et de Romuald Ribault (photo), vice-président de l’AGIT. Soucieux d’apporter le soutien du secteur télécom à l’AGIT, Laurent Silvestri accepte de contribuer via le CDRT et sa fondation Act For Better Planet au financement et à la réalisation d’un nouveau référentiel méthodologique d’évaluation environnementale dédié aux réseaux LAN et aux services de téléphonie d’entreprise.

C’est sur ce référentiel, publié en janvier dernier et auquel ont contribué également l’ADEME, l’ARCEP, APL Data Center, des adhérents du CDRT et plusieurs experts en analyse du cycle de vie des produits, que s’appuie la calculette. Ce référentiel complète lui-même le référentiel méthodologique « d’évaluation environnementale des services numériques » paru en juillet 2021.

Parmi les adhérents du CDRT qui ont contribué au projet, les sociétés Telerys et Intracom, qui ont testé et éprouvé la méthodologie et la calculette tout au long du processus de réalisation. Le résultat de leurs expérimentations a donné lieu à l’écriture d’un livre blanc, disponible sur le site de l’AGIT.

La calculette permet de faire l’inventaire des équipements, services et logiciels des clients, de leur affecter des règles d’allocation en fonction des durées d’usage, des surfaces utilisées, etc. et d’obtenir un impact pour les différentes étapes de leur cycle de vie sur cinq critères : CO2, radiations ionisantes, émissions de particules fines, épuisement des ressources abiotiques et acidification.

L’AGIT insiste sur le fait que cette calculatrice n’est qu’une première version et qu’elle est amenée à évoluer rapidement, d’abord pour la rendre plus intégrable et plus accessible pour les utilisateurs, et ensuite pour affiner ses règles de calcul en fonction des résultats des mesures des premiers utilisateurs.