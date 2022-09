Le Microsoft Partner Network (MPN) tire sa révérence. Le programme qui depuis 2010 assure le suivi, l’évaluation et la récompense des partenaires va laisser sa place en octobre au nouveau programme Microsoft Cloud Partner (MCPP) architecturé autour de six domaines de solutions : Données & IA, Infrastructure, Innovation numérique, applications métier, Travail moderne et Sécurité.

Pour assurer une transition en douceur, les partenaires conservent toutefois la possibilité jusqu’à fin septembre de renouveler une dernière fois leur adhésion au programme MPN pour bénéficier de ses avantages complets et incitations pendant encore 12 mois.

Pour les autres, à partir d’octobre, les compétences héritées seront remplacées par les nouvelles désignations de partenaires de solutions. Pour être admissible les partenaires doivent obtenir un résultat d’au moins 70 points sur 100 au nouveau score de capacité (PCS) qui évalue leurs performances (20 points), leurs compétences (25 points) et la réussite client (croissance et déploiements, 55 points) dans chacun des domaines de solutions.

Avec le nouveau programme, Microsoft introduit de nouveaux avantages personnalisés adaptés aux besoins et orientations commerciales des partenaires. Ces « avantages produits » doivent se substituer aux anciens droits d’utilisation internes (IUR). Par ailleurs Microsoft a précisé que l’éligibilité des partenaires aux incitations restera inchangée tout au long du prochain programme d’investissements et d’incitations 2023, qui court d’octobre 2022 à septembre 2023.

Le nouveau programme est ouvert aux 400 000 partenaires du MPN. Le géant de Redmond se mobilise depuis son annonce pour aider les partenaires à comprendre où investir pour répondre aux nouvelles exigences. Il a promis d’augmenter de 250% d’une année sur l’autre ses investissements pour approfondir les compétences techniques, développer la formation et d’autres formes de support.