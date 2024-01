Microsoft lance cette semaine de nouveaux packages d’avantages pour les partenaires de son programme Microsoft Cloud Partner Program (MCPP). Ces packages incluent des crédits Azur, des licences logicielles, des ressources d’assistance et de conseil. Ils sont déclinés en trois niveaux – Avantages de lancement / de base / étendus – et commercialisés respectivement 345$, 895$ et 3 995$ par an.

Ces packages viennent en complément des avantages existants accordés aux partenaires de solutions et éditeurs de logiciels indépendants (ISV). Microsoft dit les avoir conçus pour accompagner les partenaires aux différentes étapes de leur développement et mieux répondre aux besoins de leurs clients. Les partenaires ne peuvent acheter qu’un seul package mais démarrer par celui de leur choix.

Packages Avantages De lancement De base Étendus Microsoft 365 Business Premium 5 licences 15 licences 35 licences Crédits Azure 700$ 2 400$ 4 000$ Visual Studio Professional 1 abonnement 8 abonnements 15 abonnements Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise 4 licences 15 licences 35 licences Microsoft Dynamics 365 Business Central 4 licences 15 licences 35 licences Consultation technique – 5 heures 10 heures Services techniques de prévente et de déploiement – Heures déduites Illimité Support Signature Cloud (SCS) – 2 incidents 5 incidents Ressources Marketing Marketing Marketing, outils GTM, conciergerie.

En lançant le programme partenaires MCPP en octobre 2022, Microsoft a mis fin aux anciennes compétences Gold et Silver et aux avantages associés, notamment des licences à usage interne. Les partenaires concernés ont pu néanmoins en bénéficier pendant encore un an, soit jusqu’à octobre 2023. Il semble donc logique que Microsoft renouvelle son offre en ce début 2024. Ces packages sont par ailleurs un point d’entrée sur l’offre d’IA générative de Microsoft puisqu’ils donnent accès à Copilot pour Microsoft 365 et à Microsoft Sales Copilot.