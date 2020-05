Si l’on en croit Sujai Hajela, senior vice-président Enterprise de Juniper Networks, la technologie WiFi d’origine Mist pilotée par l’intelligence artificielle de la société cartonne au détriment de Cisco Meraki. « Si vous vous intéressez à un vrai cloud et à un moteur AI, notre taux de réussite est même supérieur à 70% à 80% », a déclaré à SDXcentral celui qui fut le cofondateur et CEO de Mist Systems avant le rachat de la startup par Juniper en avril 2019. Le mois dernier, lors de la présentation des résultats du premier trimestre, Juniper a publié pour la première fois des chiffres spécifiques à Mist. Le CEO Tami Rahim a expliqué que les réservations annualisées de la gamme de produits dépassaient 100 millions de dollars et avaient doublé d’une année sur l’autre.

Selon Sujai Hajela, les produits Mist intéressent également les clients qui recherchent des solutions réseaux basées sur l’intention. « Le réseau basé sur l’intention va maintenant évoluer vers l’entreprise dirigée par l’IA, et l’entreprise dirigée par l’IA est fondamentalement axée sur l’expérience utilisateur », a-t-il déclaré à nos confrères. « Les êtres humains peuvent se plaindre. Si vous avez un problème, vous pouvez vous plaindre. Mais supposons que vous utilisiez un robot. Eh bien, les robots ne se plaignent pas. Ils ont juste arrêté de travailler. »

Pour suivre en temps réel l’expérience de l’utilisateur final et passer au crible la quantité de données générées par une entreprise, ses appareils, ses clients et l’ensemble de ses utilisateurs, Mist a développé le moteur d’IA Marvis, qui s’appuie sur une architecture de microservices distribuée et un traitement évolutif et élastique. « Nous nous sommes inspirés des LinkedIn, des Twitters, des Facebook et de Netflix, avons regardé ce qu’ils avaient fait et sommes sortis d’un point de vue réseau avec la première pile cloud moderne du marché construite à partir de rien », a encore expliqué Sujai Hajela.

Depuis le rachat de Mist, Juniper a étendu Marvis aux réseaux câblés et intégré Secintel à Mist et à Marvis, fusionnant ainsi son entreprise axée sur l’IA et ses solutions Connected Security.

Plus récemment, la firme de Sunnyvale a annoncé de nouveaux services basés sur Mist, notamment le traçage de proximité, la cartographie des trajets et les alertes de zone chaude. Ces services visent à aider les entreprises à permettre la distanciation sociale et à assurer la sécurité des employés lors de leur retour au bureau.