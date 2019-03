Juniper a signé un accord définitif pour l’acquisition de Mist Systems, un spécialiste des réseaux sans fil gérés dans le cloud s’appuyant sur l’intelligence artificielle. L’accord complètera le portefeuille de réseaux d’entreprise de Juniper en associant la plate-forme WLAN de nouvelle génération de Mist aux solutions de réseau local câblé, SD-WAN et de sécurité de Juniper. L’acquisition étendra par ailleurs la présence de Juniper sur le segment en croissance rapide du marché des réseaux sans fil géré par le cloud et permettra à l’équipementier d’étendre une gestion basée sur le cloud axée sur l’IA («AI for IT») sur le réseau de bout en bout du client.

Mist a construit une plateforme sans fil au monde pilotée par l’IA, destinée à rendre le Wi-Fi plus prévisible, fiable et mesurable. L’éditeur a également mis au point Marvis, un assistant virtuel afin de simplifier le dépannage et fournir un aperçu du comportement des clients et du réseau. Par ailleurs, Mist utilise une technologie Bluetooth virtuelle brevetée, associée au Wi-Fi et à l’IoT, pouroffrir des services sans fil géolocalisés tels que la navigation intérieure, les notifications de proximité, l’analyse du trafic et le suivi des actifs.

Selon les termes de l’accord, Juniper Networks acquerra Mist pour 405 millions de dollars, sous réserve d’ajustements, payable en espèces. L’opération devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre de Juniper Networks, sous réserve de l’approbation des autorités de réglementation et des conditions de clôture habituelles.

« Mist Systems convient parfaitement à Juniper et à nos clients entreprises », explique dans un communiqué Rami Rahim, CEO de Juniper Networks. « Juniper et Mist partagent un objectif stratégique commun. Nous croyons en l’entreprise définie par logiciel et nous concentrons nos efforts sur l’intégration de l’IA au service informatique, conformément à notre conviction fondamentale selon laquelle nous devons simplifier les opérations et améliorer l’expérience client tout en réduisant les coûts. Avec Mist, nous ajoutons une solution leader sur le marché pour compléter notre portefeuille, favoriser la transition vers le cloud au sein de l’entreprise et accélérer sa croissance. »