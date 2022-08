Le réseau en tant que service (NaaS) prend de la consistance chez Juniper Networks avec le lancement de nouveaux services réseaux basés sur l’IA. Le fournisseur veut simplifier son adoption par ses revendeurs et partenaires MSP avec une offre qui rassemble ses solutions câblées, sans fil, de sécurité et SD-WAN, le tout optimisé par la couche d’intelligence maison Mist AI, un cloud de microservices et des API ouvertes.

« Les MSP et les revendeurs ont joué un rôle important dans l’énorme croissance que nous avons connue à ce jour », souligne dans un communiqué Gordon Mackintosh, vice-président en charge des canaux mondiaux chez Juniper Networks. « En permettant à ces partenaires d’obtenir et de gérer encore plus facilement des services de mise en réseau full-stack via le cloud Juniper Mist, nos nouvelles fonctionnalités NaaS promettent d’accélérer cet élan et d’augmenter notre part de marché sur les campus et les succursales. »

Dans le détail, l’offre cloud comprend les points d’accès sans fil Juniper Mist, les commutateurs EX, les routeurs intelligents de session et pare-feu SRX, avec leurs services d’abonnement et d’assurance dédiés. Un tableau de bord unifié permet aux partenaires de se procurer facilement des services cloud, gérer les licences d’abonnement cloud et garantir les meilleures expériences utilisateur sur divers sites. Piloté par l’IA, il fournit une vue holistique et mutualisée des performances en temps réel des réseaux. Juniper vante une solution facile à déployer et à mettre à l’échelle, et suffisamment flexible pour répondre aux besoins des entreprises de toutes tailles.

« En offrant une expérience de type cloud et des modèles d’abonnement pour les environnements de campus et de succursales, Juniper a accru son attrait pour les partenaires de distribution fournissant des services gérés », abonde Bob Laliberte, analyste principal chez ESG. « Ces annonces garantissent également aux utilisateurs finaux une plus grande flexibilité dans la façon dont ils achètent et gèrent des services câblés, sans fil et SD-WAN unifiés. »

L’opportunité est de taille pour les fournisseurs réseaux et leurs partenaires avec un marché mondial du réseau en tant que service évalué à 12 Mds $ en 2022 (source Fortune Business Insights) et qui devrait passer à 80 Mds $ en 2029, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 32% sur la période.