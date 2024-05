En mai 2023, Mistral AI avait créé la surprise avec un tour d’amorçage de 105 millions d’euros. Un an plus tard, c’est au tour de H de se lancer dans la bataille de l’IA générative après une spectaculaire levée de fonds initiale de 220 millions de dollars. Le cycle de financement a réuni plus d’une dizaine d’investisseurs parmi lesquels Accel, UiPath, Bpifrance, Eurazeo, Amazon, Eric Schmidt, Yuri Milner ou encore Xavier Niel.

En plus d’être un investisseur UiPath, licorne new-yorkaise d’origine roumaine spécialisée dans l’automatisation des processus robotiques (RPA), sera un partenaire stratégique, commercial et technologique, pour accompagner la mise sur le marché des modèles de fondation de H.

H se fixe pour objectif de développer une nouvelle génération de modèles multimodaux spécialisés sur l’action, capables de raisonner, planifier et collaborer, avec l’ambition d’atteindre une intelligence artificielle générale (AGI) complète.

La startup est dirigée par Charles Kantor, ancien chercheur de l’Université de Stanford, entouré de quatre autres cofondateurs issus du laboratoire d’apprentissage automatique DeepMind de Google. Elle compte au total une équipe de 25 ingénieurs à son lancement.

« Avec H, nous établissons une approche de l’Intelligence Artificielle qui n’est pas seulement état-de-l’art, mais aussi H-olistique et H-umaine. L’équipe est unie autour d’une mission tout aussi simple qu’ambitieuse : faire progresser la productivité de milliards de personnes », commente Charles Kantor.

Reste à voir si les futurs modèles de fondation de H sauront se différencier et rivaliser avec les dizaines déjà mis sur le marché par les géants du secteur.