FlexAI lève 28,5 millions d’euros à l’occasion d’un tour de table mené par trois investisseurs européens : Alpha Intelligence Capital au Luxembourg, Heartcore Capital au Danemark et Elaia Partners en France.

La jeune pousse parisienne, créée à la mi-2023 par deux anciens de Nvidia, Brijesh Tripathi et Dali Kilani, s’adresse aux entreprises qui souhaitent développer leur propre modèle d’intelligence artificielle. Elle vise à leur offrir un moyen d’abaisser les coûts de démarrage d’un projet d’IA. Pour cela, elle développe une solution d’infrastructure cloud agnostique, capable d’entraîner ces modèles d’IA. Elle entend facturer sa clientèle à l’usage – « comme Uber » – plutôt qu’en offrant une location de GPU à l’heure.

Elle collabore à présent avec de grandes sociétés américaines du numérique telles qu’AMD, Amazon Web Services, Google Cloud, InstaDeep, Intel et Nvidia. Elle cible des développeurs de grands modèles de langage en Europe et des entreprises qui veulent utiliser leurs ressources de calcul le plus efficacement possible, étant données les pénuries de GPU.

Les effectifs de la start-up sont de 40 salarié·e·s actuellement : 25 en France, 12 à Bangalore en Inde et 3 dans la Silicon Valley aux Etats-Unis.