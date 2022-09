Après trois ans d’interruption, Sophos relance son tour de France. Pour Sophos, l’objectif de ce tour de France est de présenter sur une matinée sa stratégie et ses nouveautés produits à ses partenaires et clients en régions. Déjà passé par Bordeaux le 15 septembre et Nantes le 22, ce tour 2022 fera étape à Lyon ce 29 septembre, à Toulouse le 6 octobre et à Strasbourg le 27 octobre. À chaque fois, le lieu retenu est une salle de séminaire du principal stade de foot de la ville accueillante.

Au programme de cette matinée, une présentation d’une quinzaine de minutes de la stratégie de l’éditeur, suivie d’un retour d’expérience d’un client ou d’un partenaire d’une trentaine de minutes. Puis l’éditeur enchaîne sur une présentation de ses offres phares du moment, notamment sa solution XDR (détection et réponse étendue) et son service MDR (détection et intervention managée), un panorama des sorties produits à venir et une démonstration d’attaque. La matinée se conclut sur un cocktail déjeunatoire.

Au cours de cette matinée l’accent est mis sur son service de détection et d’intervention managé. Cette offre de sécurité sous forme de service ou de SOC externalisé lancée il y a 18 mois, qui s’appuie sur sa technologie de détection et réponse étendue associée à une équipe d’experts spécialisés en remédiation, s’impose d’ores et déjà comme le meilleur démarrage produit de l’histoire de Sophos, selon Emmanuel Gosselin, directeur des ventes de Sophos France. Un service qui n’a jamais été pris en défaut malgré la hausse continue du nombre de ses clients et la tension extrême sur les ressources.

Cet événement est aussi l’opportunité pour Sophos de revenir sur les dernières acquisitions et d’expliquer comment elles vont alimenter les nouvelles fonctions en gestation de ses produits. Il est notamment question de SOC.OS qui permettra à partir de la fin de l’année de fournir une vue globale de la sécurité à travers le service MDR y compris sur les équipements et solutions de sécurité tiers.