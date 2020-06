Dell Technologies souhaite revoir sa participation de 50 milliards de dollars dans VMware afin d’augmenter la valeur de ses actions, rapporte le Wall Street Journal. La firme texane explore avec des conseillers externes différentes options, qui vont de la cession totale de sa participation au rachat des titres qui ne sont pas en sa possession ont rapporté à nos confrères des sources proches du dossier.

« Le but de l’examen est de combler un écart entre la valeur marchande de Dell soit environ 36 milliards de dollars et la valeur de sa participation de 81% dans VMware, ce qui suggère que le marché attribue peu ou pas de valeur aux activités de stockage de données et de PC de base qui sont le cœur des activités de Dell. La séparation des entreprises pourrait aider à mettre en évidence la valeur des deux entreprises ou de l’une d’entre elles », explique le Wall Street Journal.

En cas de cession, la décision ne devrait toutefois pas être prise avant l’année prochaine. En effet, l’accord de fusion signé en 2016 entre Dell et EMC accordait aux actionnaires du spécialiste du stockage des tracking stocks représentant leur participation dans VMware, qui devenait ainsi un composant central de l’opération. Désormais propriétaire de cette dernière société, Dell Technologies ne peut pas céder sa participation en franchise d’impôt jusqu’en septembre 2021.

L’article du Wall Street Journal a fait s’envoler les titres Dell Technologies et VMware de respectivement de 18% et 8,9% dans les échanges après bourse.