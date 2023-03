Les équipes IT des PME françaises font face à une prolifération contreproductive des technologies en interne, selon une étude de JumpCloud. La généralisation du modèle hybride affecte leur travail : 76,6% se sentent surchargé·e·s du fait de l’extension de leur périmètre de responsabilités aux collaborateur·rice·s nomades. Le recours au Bring Your Own Device (BYOD) dans 87,6% des PME françaises – c’est-à-dire à la possibilité d’utiliser ses propres terminaux – a ouvert la porte aux vulnérabilités, d’après le rapport.

Les trois quarts (75,2%) des responsables IT notent une hausse de leur budget depuis la pandémie de Covid-19, à commencer par celui dédié à la cybersécurité. 55,8% en font leur enjeu prioritaire et 36,1% ne craignent pas de coupe budgétaire dans ce domaine. 57,3% des personnes interrogé·e·s perçoivent cependant des signes de récession sur l’activité de leur entreprise et les deux tiers s’inquiètent des conséquences de l’inflation (67%).

D’après l’étude, le principal défi des administrations IT de PME consiste désormais à trouver un équilibre entre la sécurité et « l’expérience utilisateur·rice ». 59,8% estiment que l’ajout d’une couche de sécurité supplémentaire nuit à cette expérience utilisateur·rice.

« Les PME seraient bien avisées d’écouter les préoccupations des équipes informatiques concernant les vulnérabilités introduites par la prolifération des outils », déclare Rajat Bhargava, PDG et co-fondateur de JumpCloud, en commentaire du rapport.