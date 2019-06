La mobilité en entreprise est aujourd’hui un phénomène concret à bien des égards qui fait profondément évoluer la gestion du poste de travail des entreprises et les usages mobiles des collaborateurs. Ainsi, plus qu’un simple téléphone, cette mobilité a ouvert de nombreux champs d’application permettant aux collaborateurs de se connecter en tout lieu et à tout moment au Système d’Information. Mais ce n’est pas tout, la mobilité a aussi induit une grande difficulté à bien analyser les usages télécoms et à contrôler la bonne application de la politique télécom. Les points qui expliquent ce constat sont par exemple : la multiplicité des offres et des catalogues des opérateurs et donc la difficulté de bien choisir les offres qui conviennent aux usages, l’utilisation de la téléphonie mobile à l’étranger, etc. Tous ces éléments sont autant de données avec lesquelles les entreprises doivent se familiariser pour piloter efficacement leurs flottes mobiles.

Une complexité du parc

Le premier point tient à la complexité des parcs télécoms, aux différents types de contrats, d’abonnements souscrits et à la multiplicité des catalogues fournisseurs. Il est en effet difficile d’avoir une vision précise des enjeux engagés et leur adéquation aux besoins réels des collaborateurs. En ce sens, auditer et connaitre ses actifs pour pouvoir les projeter et les confronter à sa politique télécom est un prérequis qui donne de la cohérence à sa gouvernance.

Cet élément est d’autant plus important que le trafic mobile connait chaque année une croissance exponentielle. Cela s’explique notamment par la généralisation du travail nomade, l’évolution des offres ou encore les solutions convergentes qui permettent de piloter tout type d’échange depuis son mobile : numéro unique, visioconférence, mails, outils collaboratifs, etc. Le mobile devient un point d’accès central pour communiquer de manière professionnelle via un seul équipement. On comprend donc parfaitement que les notions liées à la consommation de data jouent un rôle important dans le coût global des opérations réalisées sur mobile.

Maitriser son parc et ses budgets

Il est donc fondamental de piloter ses actifs télécom mobiles dans une logique industrielle. Mais comment faire pour arriver à un tel résultat ? À ce stade, il est clairement impossible ou tout au moins compliqué de réaliser un tel projet « manuellement ». Ce constat est d’autant plus vrai pour des organisations étendues et grands comptes qui doivent gérer plusieurs centaines voire milliers de postes et pour lesquelles des politiques d’achats normalisées ne sont pas nécessairement mises en place. L’utilisation de plateformes dédiées semble devenir un prérequis incontournable. Elles permettent d’accéder à différents indicateurs de suivi et de gestion permettant de mieux piloter l’ensemble de vos équipements. Il est par exemple possible d’accéder à des tableaux de bord et des indicateurs de variation mensuelle, des analyses graphiques conçues pour faciliter les prises de décision des gestionnaires de flotte. Mais certaines plateformes proposent aussi des APIs pour se connecter directement aux Systèmes d’Information des opérateurs et ainsi, fiabiliser les échanges en évitant les doubles saisies, les rationnaliser et disposer d’un retour immédiat sur les actes de gestion passés à partir de ces plateformes. Pour le gestionnaire, c’est un gage d’efficacité supplémentaire et l’assurance d’une meilleure satisfaction des utilisateurs.

Tous ces éléments mettent clairement en évidence que la mobilité doit être savamment pilotée. Il est donc nécessaire de positionner ce sujet au centre de sa gouvernance télécom et de gérer efficacement ses flottes mobiles dans une logique industrielle.

Par Christian Cor

Co-CEO de Saaswedo