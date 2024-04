Après avoir conquis le Japon, la marque de moniteurs Japannext débarque en France en reprenant les mêmes recettes qui ont fait son succès au pays du soleil levant. Sur un marché déflationniste et conservateur, la marque créée en 2016 par un Français installé au Japon – Samuel Becker – a su séduire en jouant la carte de la qualité et de la performance à prix attractifs. Elle fut la première à lancer un moniteur incurvé de 65 pouces 4K en 2017 et aujourd’hui encore, elle continue de se distinguer avec des références de grande taille (jusqu’à 98 pouces).

En 2023, Japannext a écoulé environ 250.000 moniteurs sur le marché japonais pour un montant de près de 70 millions de dollars. Des moniteurs vendus pour l’essentiel via Amazon et les enseignes BIC Camera et Yodobashi Camera (l’équivalent de Fnac-Darty au Japon).

La marque s’est installée en France l’année dernière pour attaquer l’Europe et a véritablement démarré ses opérations en janvier dernier. La filiale Europe compte 7 salariés répartis entre Paris et Bordeaux. Elle est déjà présentes sur les places de marché d’Amazon, Fnac-Darty, Boulanger, Carrefour et But. Elle vient d’être référencée chez Ubaldi et arrive chez PcComponentes (qui est en train de s’implanter en France).

La prochaine étape va être d’ouvrir un compte grossiste (des discussions sont en cours avec Also, TD Synnex et Exertis) pour servir le canal revendeurs – auprès desquels la marque a déjà des touches suite à sa participation en tant qu’exposant au dernier IT Partners – et de rentrer dans des enseignes retail.

Pour se déployer rapidement en Europe malgré ses effectifs réduits, Japannext a fait en sorte d’automatiser le maximum de tâches. Le fournisseur s’appuie pour cela sur son site Web qui a été conçu pour alimenter automatiquement les plateformes e-commerce clientes et les comparateurs, et via une série de connecteurs avec des applications tierces, orchestrer les commandes, gérer le cycle de vie des produits, gérer la relation clients, le service clients, la téléphonie, la comptabilité, la paye, les RH, etc. « Un dispositif qui nous permet de nous concentrer sur la relation commerciale et entretenir une forte proximité avec les clients », expose Hugo Lemarchand, CEO de Japannext Europe (photo)