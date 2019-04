Rien ne va plus pour Juniper qui enchaîne les résultats décevants. Au cours du premier trimestre, la firme de Sunnyvale a généré un chiffre d’affaires de 1,0 milliard de dollars, en baisse de 7% sur un an et des 15% en séquentiel. La marge opérationnelle GAAP s’est établie à 4,3%, en retrait par rapport aux 5,1% enregistrés au premier trimestre 2018 et aux 16,7% du quatrième trimestre de 2018. Le bénéfice net GAAP était de 31,1 millions de dollars, en diminution de 10% par rapport à l’année précédente et de 84% en séquentiel, donnant un résultat dilué par action de 0,09 dollar. En termes non-GAAP, il s’est établi à 92,7 millions de dollars, en baisse de 7% par rapport à l’année précédente et de 55% en séquentiel, ce qui a donné un résultat dilué par action de 0,26 dollar.

Les flux de trésorerie nets générés au premier trimestre ont atteint 159,4 millions de dollars, contre 271,1 millions de dollars un an auparavant et 212,4 millions de dollars au quatrième trimestre 2018. En revanche, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les investissements s’élevaient au 31 mars à 3,50 milliards de dollars, comparativement à 3,45 milliards de dollars au 31 mars 2018 et à 3,76 milliards de dollars au 31 décembre 2018.

« Le premier trimestre s’est déroulé comme prévu, avec des ventes légèrement meilleures que prévues dans chacun de nos secteurs d’activité principaux », déclare dans un communiqué le CEO de la société, Rami Rahim. « Nous sommes satisfaits des progrès réalisés par rapport à nos prévisions, mais nous ne sommes pas satisfaits de ces résultats et restons concentrés sur un retour à la croissance plus tard cette année. Nous pensons que les investissements que nous effectuons dans notre structure de commercialisation, les nouveaux produits que nous commercialisons et l’acquisition de Mist Systems devraient nous positionner pour atteindre cet objectif. »

Rappelons que Juniper a annoncé le mois dernier le rachat pour 405 millions de dollars de Mist Systems, un spécialiste des réseaux sans fil gérés dans le cloud s’appuyant sur l’intelligence artificielle. L’opération devrait être finalisée au deuxième trimestre.

De son côté, Ken Miller, le directeur financier de Juniper, se déclare satisfait de ces résultats. « Nous avons dépassé nos objectifs de rentabilité au premier trimestre, la marge brute non-GAAP, la marge opérationnelle non conforme non-GAAP et le bénéfice par action non-GAAP ont tous dépassé le point médian de nos prévisions », explique-t-il dans le communiqué. « Bien que nous ayons pris du retard dans l’exécution de notre programme de rachat accéléré d’actions de 300 millions de dollars au cours du premier trimestre en raison de notre acquisition de Mist Systems, nous prévoyons d’exécuter ce programme au cours du trimestre en cours compte tenu de notre confiance continue dans nos perspectives futures. »

Affaire à suivre. Pour information ce vendredi matin à l’ouverture de la bourse de New York le titre perdait 2,67%.