Juniper Networks a publié mardi ses résultats du troisième trimestre. Ils sont supérieurs aux attentes de la société. Le chiffre d’affaires atteint 1,8 milliards de dollars, en baisse sur un an de 6,0% et en recul de 2% par rapport au trimestre précédent. Il intègre 385,1 millions de dollars provenant des services et 77,2 millions de dollars générés par les solutions de sécurité. La zone EMEA pèse 329,9 millions de dollars, la région Amériques 643,1 millions de dollars et l’Asie/Pacifique 206,8 millions de dollars.

La marge opérationnelle GAAP est de 13,6%, en baisse de 18,4% sur un an mais en progression de 13,3% par rapport au deuxième trimestre. Le bénéfice net s’établit à 223,8 millions de dollars, en progression de 35% sur un an et en hausse de 92% séquentiellement grâce à un remboursement de taxe de 71,8 millions de dollars. On obtient ainsi un bénéfice dilué par action de 0,54 dollar.

« Nous avons enregistré des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre, car la vigueur continue de l’entreprise et les résultats meilleurs que prévu des fournisseurs de services ont plus que compensé la faiblesse dans le cloud », commente dans un communiqué le CEO, Rami Rahim. « Bien que nos perspectives pour le quatrième trimestre soient affectées par le rythme des déploiements chez plusieurs clients du cloud, nous pensons qu’il s’agit d’un vent contraire temporaire et nous pensons en toute confiance que nous avons en place les bons produits et la bonne stratégie pour faire progresser notre activité en 2019. »

Au cours du trimestre, Juniper Networks a généré un flux de trésorerie de 207,3 millions de dollars, à comparer aux 201,4 millions de dollars enregistrés un an auparavant. Au 30 septembre, la société disposait de 3,648 milliards de dollars en numéraire, équivalents numéraires et investissements, contre 4,199 milliards de dollars au 30 septembre 2017 et 3,531 milliards de dollars au 30 juin dernier.

La société avait prévu pour le trimestre en cours un retour à la croissance mais la lenteur des déploiements du cloud chez les clients l’oblige à anticiper au contraire une baisse des résultats. Elle table à présent sur un chiffre d’affaires non-GAAP aux environs de 1,22 milliard de dollars (à 30 millions de dollars près) et sur un bénéfice par action non-GAAP de 0,57 dollar (à 0,03 dollar près).

Pour l’exercice 2019, Juniper s’attend à une compression de ses marges à cause de l’augmentation des droits de douane sur les composants chinois décidée par Donald Trump. Cependant, la répercussion sur les clients devrait être relativement modeste puisque Rami Rahim a indiqué au cours de la présentation des résultats aux analystes qu’elle se situerait probablement aux environs de 3,5%.