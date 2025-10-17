Le support gratuit de Windows 10 est terminé depuis le 14 octobre 2025. Toutefois, ce n’est que l’arbre qui cache la forêt des fins de support des anciennes versions d’Office et d’Exchange, plus discrètement mises au placard : Office 1016 et 2019, serveurs Exchange 2016 et 2019, Skype for Business 2016 et 2019. Windows 11 version 22H2 pour les entreprises et les établissements scolaires ne reçoit plus de mises à jour de sécurité non plus. Pour nombres d’équipes IT, la fin du support de tous ces produits est tout aussi pénible à gérer que la fin du support de Windows 10.

Certes, ces logiciels ne cessent pas de fonctionner mais ils deviennent de plus en plus vulnérables face aux menaces.

Microsoft propose une année supplémentaire de support de Windows 10 via son programme Extended Security Updates (ESU) qui permet de prolonger la couverture de sécurité au-delà de la date butoir. Cependant, les utilisateurs d’Office n’ont pas cette option. Ils doivent passer à Office 2024 LTSC ou s’abonner à Microsoft 365. Office 2024 LTSC est prise en charge par Microsoft jusqu’en 2029 mais ne bénéficie pas de mises à jour de fonctionnalités équivalentes à celles proposées pour Microsoft 365.

Quant à l’adoption de Microsoft 365, grandement encouragée par la firme de Redmond, elle n’est pas envisageable pour les entreprises qui doivent fonctionner hors connexion internet pour des raisons de conformité ou de réglementation, ou qui tout simplement ne veulent pas utiliser d’application par abonnement.