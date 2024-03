Microsoft va proposer Office 2024 en licence à vie, c’est-à-dire en achat unique plutôt qu’en mode abonnement cloud mensuel, pour les entreprises (LTSC ou (Long Term Servicing Channel), mais aussi les étudiant·e·s et les personnes en télétravail. Un aperçu de la suite bureautique Office LTSC 2024 sera disponible à la mi-avril, la disponibilité générale étant prévue au plus tard d’ici la fin de cette année.

« Les nouvelles fonctionnalités d’Office LTSC 2024 comprennent de nouvelles options de création de réunions et des améliorations de la recherche dans Outlook, des dizaines de nouvelles fonctionnalités et fonctions Excel, y compris les graphiques dynamiques et les tableaux, ainsi que des performances, une sécurité et une accessibilité améliorées », précise un communiqué. Microsoft annonce une augmentation de prix : « Pour soutenir l’innovation continue dans ce créneau, Microsoft augmentera le prix d’Office LTSC Professional Plus, Office LTSC Standard, Office LTSC Embedded et des applications individuelles jusqu’à 10% au moment de la disponibilité générale ».

Par ailleurs, les versions LTSC 2024 d’Office Pro, Office Standard et Office Embedded, n’intègreront ni le logiciel collaboratif Teams, téléchargeable séparément, ni Publisher. On ne sait pas à l’heure actuelle si elles intègreront Access, Visio, Project et/ou de l’intelligence artificielle mais cela est peu probable. Les fonctions de collaboration et de co-édition en temps réel seront réservées à la version Microsoft 365. Bref, la firme de Redmond incite fortement à l’adoption du modèle cloud plutôt qu’à l’achat de licences perpétuelles.