La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé à OVHcloud, un financement de 200 millions d’euros dédié à ses investissements en Europe. Cette facilité de crédit va permettre au cloudiste français d’accélérer ses déploiements à l’international. Il prévoit l’ouverture de 15 nouveaux datacenters d’ici fin 2024, dont 10 sur le territoire européen.

« Cette marque de soutien contribue activement aux efforts entrepris par les décideurs publics européens afin de renforcer l’autonomie stratégique de l’Europe dans ses infrastructures numériques, et tout particulièrement dans les activités clés de la Recherche et Développement, mais aussi de la production, sur un marché qui pourrait excéder celui des télécoms à l’horizon 2027 », souligne OVHcloud dans un communiqué.

OVHcloud entend utiliser ces nouvelles ressources pour intensifier sa R&D, soutenir sa politique de brevets et moderniser ses installations. Elles serviront notamment au développement de solutions haute-densité et au déploiement de nouvelles générations de baies de serveurs. Le groupe roubaisien indique qu’elles lui permettront également d’étendre son offre, en particulier dans le domaine du stockage, de la sécurité et l’intégration de nouvelles briques technologiques.

Le dernier axe mis en avant par OVHcloud est celui de la réduction de son empreinte environnemental. Le groupe affiche son ambition de « déployer l’infrastructure cloud la plus durable du marché ». Cela passera par la poursuite de l’innovation dans les systèmes de refroidissement et par l’engagement à rendre ses centres de données climatiquement neutres d’ici 2030.