Kyndryl suit les traces d’IBM et s’apprêterait à licencier massivement à nouveau.

Dans son rapport annuel 2023, allant de mai 2022 à avril 2023, Kyndryl indiquait avoir un effectif mondial de 90.000 employé·e·s et vouloir le réduire. L’année suivante, ce nombre était passé à 80.000 personnes. La spin-off d’IBM précisait alors avoir dépensé 190 millions de dollars en réduction d’effectif.

A présent, Kyndryl a prévu d’allouer un montant supplémentaire de 100 millions de dollars à la diminution de ses effectifs mondiaux d’ici la fin de son exercice comptable 2024.

The Register a fait le calcul et en a déduit que la prochaine vague de licenciement toucherait environ 5.200 personnes d’ici fin mars 2025.

Des sources anonymes citées par le média britannique témoignent de licenciements en cours aux Etats-Unis : les personnes licenciées auraient plus de 45 ans et auraient été mises sur la touche car elles n’étaient pas ou plus employées à plein temps. Kyndryl leur offrirait de trois à douze mois de couverture médicale en fonction de leur ancienneté ainsi que trois mois d’indemnités de licenciement. En revanche, Kyndryl imposerait aux ancien·ne·s employé·e·s d’abandonner toute plainte pour discrimination ou poursuite judiciaire.