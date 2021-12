KUB, leader français du secteur de la décontamination des périphériques amovibles, annonce un accord stratégique avec Airbus CyberSecurity pour renforcer les capacités de cyberdéfense du réseau de ses stations blanches au-delà de ce que permet l’utilisation seule de moteurs antivirus. Cet accord porte sur l’intégration d’Orion Malware, la plateforme d’analyse de fichiers d’Airbus CyberSecurity, qui permettra d’étendre les capacités de détection et d’analyse des stations KUB aux malwares et aux menaces encore inconnus, y compris les APT (Advanced Persistent Threat).

Une protection 100 % made in France

Conçues et produites en France, les stations blanches KUB offrent des solutions d’analyse, de décontamination et de certification pour tout type de supports amovibles (clés USB, disques externes, téléphones, etc.). Elles allient simplicité d’usage pour les utilisateurs et grande exigence technique et opérationnelle, et sont déployées chez des clients de secteurs stratégiques y compris les OIV (Opérateurs d’Importance Vitale) dans l’industrie, le transport, la défense, les administrations publiques et ministères régaliens.

« KUB est la solution la plus complète du marché. Nous allons encore plus loin à travers les partenariats technologiques qui nous permettent de dépasser l’ère des signatures antivirales classiques. Airbus CyberSecurity nous permet de proposer à nos clients de prendre une avance stratégique en matière de cybersécurité en disposant de tout le savoir-faire d’Airbus dans les stations KUB. L’intégration de la plateforme d’analyse de fichiers Orion Malware développée par Airbus CyberSecurity permet de renforcer les capacités de détection des stations KUB à un niveau d’analyse permettant de traquer les malwares les plus avancés grâce à l’utilisation conjointe d’un scanner multi-vecteurs, d’une technologie de sandboxing et d’Intelligence artificielle. Ce partenariat est une des clés de l’innovation, souveraine, efficace et opérationnelle. » Christophe BOUREL, CEO et co-Fondateur de KUB