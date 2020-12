Syntec Numérique et KPMG France ont publié le rapport préliminaire d’une étude baptisée Grand Angle ESN et ICT, qui bat en brèche l’idée reçue selon laquelle le secteur du numérique aurait été épargné par la crise. En réalité, les deux tiers des entreprises de services numériques (ESN) et des entreprises de conseil en technologie (ICT) considèrent que leur chiffre d’affaires va diminuer en 2020. Les auteurs notent toutefois qu’elles ont fait preuve d’une certaine capacité d’adaptation en palliant l’impossibilité de se rendre sur les sites clients (raison invoquée dans 60% des cas pour expliquer la baisse de leur CA). Au passage, les bonnes pratiques issues du premier confinement ont permis de mieux absorber le re-confinement.

L’autre enseignement de cette étude est que la crise a bien eu un effet d’accélération de la transition numérique des organisations : 63% des ESN et des ICT ont constaté que la crise a eu un effet déclencheur ou accélérateur de la transformation numérique chez leurs clients. Ce qui fait dire aux auteurs que la reprise va s’appuyer fortement sur la transformation digitale des entreprises.

Cette étude, qui vise à donner un éclairage sur les impacts de la crise sanitaire sur les ESN & les ICT, a été réalisée sur la base des données recueillies au troisième trimestre via un questionnaire en ligne auprès d’un échantillon représentatif de plus de 200 ESN et ICT de toutes tailles, implantées en France.

Nous reproduisons également ci-dessous le classement des participants à l’enquête qui a été établi à partir de leur chiffre d’affaires France 2019.

L’étude complète sera présentée en janvier 2021 à l’occasion de la troisième édition du RDV des ESN et ICT.