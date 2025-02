L’entreprise valentinoise de services numériques Koesio (ex C’Pro) obtient un refinancement bancaire de 550 millions d’euros de la part des banques Arkéa, BNP Paribas, BPCE, CIC, Crédit Agricole, La Banque Postale et Société Générale.

Avec cette optimisation de sa structure financière, l’ESN drômoise – en LBO avec le minoritaire Montefiore depuis un an et demi – compte réduire son endettement et consolider sa position sur le marché des TPE, PME, ETI et collectivités.

« Cette opération nous dote des moyens nécessaires pour poursuivre notre trajectoire de croissance, tant en matière d’acquisitions que de consolidation de nos expertises », déclare Piéric Brenier (cf. photo), PDG et fondateur de Koesio, dans un communiqué.

Fondée en 1991, Koesio rassemble 3.825 collaborateur·rice·s, pour un CA de 1,2 milliards d’euros. Le groupe est présent en France, Belgique et Luxembourg à travers 172 agences.