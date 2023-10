Resté indépendant jusqu’à présent, le groupe Koesio annonce l’entrée à son capital du fonds Montefiore Investment ainsi que de trois fonds de capital développement d’obédience bancaire (BNP Paribas Développement, Société Générale Capital Partenaires et Crédit Agricole).

Ces quatre fonds détiendront ensemble 25% du capital du groupe, Montefiore Investment s’octroyant 16% à lui seul et les autres 3%. Une participation pour laquelle ils devraient potentiellement débourser près de 200 M€ sur la base d’une valorisation du groupe estimée à 800 M€. La transaction doit être finalisée en décembre après obtention de l’accord de l’Autorité de la Concurrence.

Cette ouverture du capital n’est pas une surprise, le groupe ayant annoncé il y a plusieurs mois être à la recherche d’un partenaire financier pour permettre à son président fondateur Pieric Brenier de « réaliser une partie de son patrimoine ». Son principal associé, Gilles Perrot, est également partie prenante l’opération.

Cette opération est aussi l’opportunité Koesio de « s’associer à de nouveaux partenaires avec qui partager [ses] réflexions stratégiques sur [son] développement futur, notamment dans l’informatique et les télécom », explique Pieric Brenier dans un communiqué. Et de préciser que le groupe a « amorcé un virage important vers les télécom avec pas moins de dix acquisitions prévues dans ce secteur pour l’exercice en cours, et un chiffre d’affaires qui passera de 50 à 100 M€ ».

Sur l’exercice clos fin mars 2023, Koesio a généré plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires avec un effectif de l’ordre de 3700 personnes. Le groupe fait aujourd’hui partie des principaux prestataires des services numériques en France.