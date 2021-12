Le groupe valentinois Koesio (ex-C’Pro) poursuit son expansion en Belgique avec l’acquisition de VCOMM, un spécialiste bruxellois de la GED et des solutions d’impression Ricoh.

Après avoir jeté son dévolu sur le groupe Davin l’été passé, Koesio veut renforcer sa présence dans la région. Or, VCOMM dispose d’un portefeuille de 5.600 clients TPE et PME en Belgique et au Luxembourg.

VCOMM et le groupe Davin vont fusionner pour devenir Koesio Belgique, une entité de 100 personnes dont le chiffre d’affaires atteint 25 millions d’euros.

A propos de cette opération, le fondateur de VCOMM, Frédéric Villers, déclare dans un communiqué : « Nous partageons avec Pieric Brenier (le président et fondateur de Koesio), la même vision du métier et la même conviction de l’importance du collaborateur au sein de l’entreprise. Une belle aventure qui démarre ! »

Cette nouvelle acquisition s’inscrit dans l’objectif de Koesio de dépasser le milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2024 et de développer son maillage géographique en Europe.