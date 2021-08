En constante recherche d’opportunités de développement, le groupe valentinois dirigé par Pieric Brenier poursuit sa stratégie d’acquisitions à un rythme soutenu : pas moins de 100 depuis sa création en 1991. Le spécialiste de l’impression – son métier d’origine – de l’intégration informatique et des télécoms est déjà bien établi sur le sol français avec 160 implantations pour un effectif de 2.500 personnes. Il continue ses emplettes, cette fois à l’international, tout en restant proche de ses frontières.

Son dévolu s’est posé sur l’entreprise familiale belge fondée en 1975 par Bernard Davin, dirigée aujourd’hui par Steve Davin, assisté de son frère Kurt Davin au SAV et à la logistique.

« Cette opération nous permet de réaliser une première acquisition à l’international, en commençant par une entreprise œuvrant principalement en zone francophone », déclare Pieric Brenier.

Avec 78 collaborateurs (cf. photo d’illustration) pour un chiffre d’affaires de 19 millions d’euros, le distributeur wallon d’imprimantes multifonctions, de solutions de gestion documentaire et de vidéo-projection à destination des PME et ETI est présent à Charleroi, où il a son siège, mais aussi à Bruxelles, Liège et Namur, ainsi qu’au Luxembourg. Le Groupe Davin propose à ses quelques 3.400 clients actifs des produits Canon, Kyocera ou Ricoh.

« Nous partageons des valeurs communes avec le Groupe C’PRO, notamment celles d’une entreprise familiale qui attache une grande importance au bien-être de ses collaborateurs. Ce rapprochement est aussi une opportunité de proposer à nos clients de nouveaux services à valeur ajoutée, avec l’apport de nouveaux métiers et de nouvelles expertises dans les domaines de l’IT et du Telecom », ajoute Steve Davin.

Via ses différentes acquisitions (dont celle de Servial en mai dernier), C’PRO table sur l’ajout de 60 M€ de chiffre d’affaires cumulé sur l’exercice 2021-2022. Le groupe prévoit de dévoiler un nouveau nom et une nouvelle identité en septembre prochain à l’occasion d’un séminaire réunissant tous ses effectifs.