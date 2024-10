Spécialisé sur les marchés porteurs de la data et de l’IA, le groupe de conseil en technologie Keyrus a vu son activité se gripper au premier semestre 2024. Son chiffre d’affaires s’est établi à 178,1 M€ contre 186,8 M€ un an plus tôt, soit une baisse de 4,6% ou 5,1% à périmètre et taux de change constants. La conjoncture incertaine conduit à une réduction des budgets des principaux donneurs d’ordre explique la société dans un communiqué.

Le groupe souffre particulièrement sur l’activité grands comptes, son principal segment de clientèle, dont les revenus décroissent de 9% à 130,6 M€. Les activités mid-market, conduites par la filiale Absys-Cyborg progressent en revanche de 9,9% à 47,5 M€. Elles restent toutefois stables à périmètre et taux de change constants.

Dans cet environnement plus contraint, le résultat opérationnel s’élève à 3 M€ contre 6,2 M€ au premier semestre 2023. Le résultat net affiche une perte de 1,7 M€ contre un bénéfice de 3 M€ un an plus tôt.

Le groupe s’abstient de prévisions chiffrées sur ses perspectives. Il déclare vouloir gérer ses investissements et ses activités avec prudence, prioriser ses investissements, optimiser ses indicateurs opérationnels et poursuivre une stratégie de croissance externe.

En juin 2023, Keyrus a lancé une offre publique d’achat simplifié (OPAS), menée par son PDG et fondateur Éric Cohen en collaboration avec BNP Paribas. L’opération vise au retrait du groupe en bourse. La holding K Eagle Investment, créée pour l’OPAS, détient désormais plus de 71% du capital du groupe. Le seuil de 90% doit être franchi pour procéder à la mise en œuvre de l’offre de retrait.

Le groupe de conseil vient par ailleurs de renforcer son équipe de direction. Marc Stukkens, précédemment vice-président en charge de la stratégie et des opérations, a été promu au poste de Directeur Général.