Citrix a nommé Karine Calvet au poste de directrice générale France. Elle a pour mission de renforcer la position de la société dans l’Hexagone. Elle est ainsi responsable de la croissance et du développement des opérations et garante de l’ensemble de l’activité de la filiale.

Karine Calvet reporte à Mario Derba, vice-président pour la région Europe de l’Ouest et du Sud.

Avant de rejoindre Citrix, elle occupait chez Microsoft le poste de Client General Director en charge de la relation avec Orange. De formation khâgne et titulaire d’un DESS de Commerce International, Karine Calvet a débuté sa carrière chez Unilog, avant de rejoindre successivement Cap Gemini, SQLI et Alcatel-Lucent où elle a occupé le poste de vice-présidence des ventes pour l’Europe de l’Ouest et du Sud. Elle ensuite pris la direction générale de Verizon France.

« Citrix, ses partenaires et ses clients vont bénéficier grandement des capacités de management de Karine Calvet ainsi que de ses connaissances du marché et des grandes entreprises. Grâce notamment à son expérience qui combine marketing et vente, Karine Calvet est en mesure de développer la part de marché de Citrix en France », affirme dans un communiqué Mario Derba.

« L’approche de Citrix, centrée sur l’expérience utilisateur et la sécurité, ouvre des opportunités inédites sur le marché français. Il me tarde que mon équipe les saisisse et que nous accompagnions les entreprises françaises dans leur processus de transformation », déclare de son côté Karine Calvet.