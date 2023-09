A l’occasion de l’événement annuel Intel Innovation, le fabricant de puces Intel a déclaré qu’il voulait prendre des parts de marché à son rival Nvidia en vendant des solutions d’intelligence artificielle (IA) par l’intermédiaire de ses partenaires de distribution.

« Ces offres comprennent notamment les processeurs de centre de données Xeon Scalable d’Intel, dotés de capacités d’IA », précise le PDG Pat Gelsinger, ainsi que des outils de développement de logiciels, comme Developer Cloud et oneAPI Base Toolkit, des modèles de base d’IA tels que Llama 2 et Stable Diffusion ou encore la boîte à outils OpenVino et les optimisations de PyTorch et TensorFlow.

Intel fait également cas de ses processeurs d’apprentissage (deep learning) Gaudi2 et de ses GPU de la série Max, conçus pour l’entraînement de modèles de langage volumineux. L’entreprise prévoit aussi de mettre l’accent sur l’IA dans les PC, avec ses futurs processeurs Core Ultra.

« Intel Developer Cloud peut aider les partenaires à déterminer s’ils ont besoin d’un processeur puissant – tel qu’un GPU – ou s’ils peuvent utiliser quelque chose de moins coûteux, comme un CPU ». Le responsable du canal mondial d’Intel, John Kalvin, confie à CRN que de nombreuses ressources liées à l’IA sont disponibles dans le cadre du programme partenaires : « un programme d’accélération de l’IA, des formations ainsi que des services d’ingénierie et d’assistance ».