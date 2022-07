Intel a informé ses clients qu’elle augmenterait les prix de la majorité de ses microprocesseurs pour PC et serveurs, puces Wifi et autres puces de connectivité, a rapporté le Nikkei Asia, se basant sur plusieurs sources dans l’industrie. La justification fournie est la flambée des coûts de production et des matériaux.

L’information n’est pas une surprise puisqu’elle avait déjà été évoquée par le géant américain des puces. « Lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du 1er trimestre, Intel a indiqué qu’elle augmenterait les prix dans certains segments de ses activités en raison des pressions inflationnistes. L’entreprise a commencé à informer ses clients de ces changements », a rappelé le groupe de Santa Clara.

Intel a précisé n’avoir pas encore déterminé le niveau des augmentations à venir. Elles devraient selon les sources du Nikkei être appliquées à l’automne, avec des hausses à un chiffre sur certains produits mais de 10 à 20% sur d’autres. Trouver un montant acceptable pour les clients sera un exercice difficile alors que le niveau d’inflation entraine déjà un ralentissement des dépenses, comme l’a montré le recul de 15% du marché du PC au second trimestre.

Selon l’article du Nikkei Asia, plusieurs clients clés d’Intel comme Acer ou Asustek ont publiquement mis en garde contre un ralentissement, le patron d’Acer déclarant même ne plus être confronté à la pénurie de puces.

Dans ce contexte, Intel semble vouloir réduire la voilure. En juin l’entreprise avait annoncé geler provisoirement les embauches pour son activité de puces PC. Elle a également suspendu son projet de megafab dans l’Ohio rapporte l’Usine Nouvelle, justifiant sa décision par le retard dans l’adoption par le Congrès américain du plan « Chips Act for America » qui prévoit un soutien fédéral de 52 milliards de dollars à la recherche et la production de semi-conducteurs aux Etats-Unis.