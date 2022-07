Les livraisons mondiales de PC ont baissé de 15,3% en glissement annuel pour atteindre 71,3 millions d’unités au deuxième trimestre selon les données préliminaires d’IDC. Cette seconde baisse trimestre consécutive est plus forte qu’anticipée par le cabinet d’analyses, à la fois en raison des difficultés logistiques liées aux confinements en Chine et du fait des conditions macroéconomiques.

« Les craintes d’une récession continuent de monter et d’affaiblir la demande dans tous les segments », commente Jitesh Ubrani, analyste chez IDC. Alors que les consommateurs deviennent plus prudents sur leurs dépenses, la demande des entreprises reste plus robuste mais s’érode alors que certaines temporisent sur leurs achats.

Malgré la baisse récente et l’affaiblissement de la demande, IDC rappelle que les volumes restent comparables à ceux du début de la pandémie et bien supérieurs à ceux d’avant. En effet, les volumes au deuxième trimestre 2018, 2019 et 2020 étaient respectivement de 62,1M, 65,1M et 74,3M.

Au niveau des constructeurs, le classement des acteurs du top 3 reste inchangé et tous ont une croissance en recul : Lenovo a expédié 17,5M d’unités (-12,1%), HP 13,5M (-27,6%) et Dell 13,2M (-5,3%). Toutefois les parts de marché de Lenovo augmentent de 23,7% à 24,6% et celle de Dell de 16,6% à 18,5% quand celle de HP chute de 22,1% à 18,9%. Apple se hisse à la cinquième place derrière Acer avec 6,7% de parts de marchés. Sa croissance a reculé de 22,5% mais IDC s’attend à ce qu’Apple augmente sa production au second semestre.