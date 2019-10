C’est une fameuse réduction qu’Intel applique pour ses nouveaux processeurs. Après avoir annoncé qu’il baissait de jusqu’à 50% le prix de ses processeurs Core i9 série X de nouvelle génération, le fondeur récidive avec des chutes de prix similaires pour ses nouveaux Xeon W dotés de plus de 6 cœurs.

Ces processeurs sont destinés aux applications critiques dans les environnements commerciaux, particulièrement ceux qui peuvent tirer parti des fonctionnalités de niveau entreprise telles que vPro, les fonctionnalités de gestion d’Intel activées par le matériel, ou la mémoire de code à correction d’erreurs a expliqué à CRN Frank Soqui, président et CEO de l’Intel Desktop, Workstation et Channel Group. « Pour ces plateformes, nous nous concentrons sur trois vecteurs de performance : une fréquence sans compromis, un bon équilibre de cœurs et une amélioration de l’architecture des jeux d’instructions », a-t-il déclaré.

Au sommet de la gamme on trouve le Xeon W-2295, dont le prix client recommandé est de 1.333 dollars pour 18 cœurs, 36 threads, une fréquence d’horloge de base de 3,0 GHz et un Turbo Boost de 4,8 GHz. On notera que le processeur de la génération précédente, le Xeon W-2195, est proposée à 2.553 dollars pour un nombre de cœurs identique, mais avec des fréquences de base et d’accélération plus basses. Cela représente un prix inférieur de 48% pour un processeur 11% plus rapide pour le montage vidéo 4K et 10% plus rapide pour le rendu d’architecture 3D et la compilation d’applications de jeux affirme Intel.

Ces nouveaux processeurs comptent de 4 à 18 cœurs, prennent en charge jusqu’à 1 To de capacité de mémoire et jusqu’à 72 liens PCIe 3.0 sur une plateforme. Au programme également, le Deep Learning Boost, un nouvel ensemble d’instructions qui accélèrent les applications d’intelligence artificielle.

Selon Frank Soqui les nouveaux processeurs Xeon W offrent une belle opportunité aux partenaires qui peuvent les proposer pour rafraîchir les postes de travail anciens de leurs clients, particulièrement ceux qui atteignent trois ans d’âge.