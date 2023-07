Produits et solutions

Les mini-PC d’Intel, appelés Next Unit of Computing ou NUC, ne seront plus disponibles à la commande à partir du 1er septembre prochain.

Intel a vendu 10 millions de NUC en 10 ans mais la vente de PC ralentit et plusieurs marques proposent déjà des mini-PC, dont Asus, MSI, HP ou encore Lenovo. La stratégie de son PDG, Pat Gelsinger, est de se recentrer sur le cœur de métier : le développement et la fabrication de puces.

« La dernière livraison prévue de NUC est le 30 septembre 2023 », précise Intel dans un communiqué. « Nous avons décidé d’arrêter d’investir dans les NUC. Cette décision n’aura pas d’impact sur le reste des activités Client Computing Group (CCG) ou Network and Edge Computing (NEX) d’Intel ».

Intel affirme travailler avec ses partenaires de distribution pour assurer une « transition en douceur et le respect de tous les engagements actuels », y compris le support des produits NUC actuellement sur le marché.

L’un des derniers modèles d’Intel, le Raptor Canyon, a été lancé en novembre dernier. Il est équipé d’un processeur Core 13ème génération monté sur une carte mère qui ressemble à une carte PCIe, avec un connecteur en bas pour y rattacher des E/S externes, des accélérateurs ou des GPU.