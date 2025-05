Intel envisagerait de revendre son activité de réseau et de périphérie (NEX), selon l’agence de presse Reuters. Le nouveau PDG d’Intel, Lip-Bu Tan, veut que le groupe de Santa Clara se concentre davantage sur les puces pour PC et les centres de données. Lors de la cérémonie du 40ème anniversaire d’Intel qui se tenait à Taipei, il a déclaré que le groupe possédait 68% de parts de marché des puces pour PC et 55% des puces pour les serveurs de centres de données.

Intel n’a pas encore lancé d’appel d’offre mais des tiers seraient intéressés selon les informations obtenues par Reuters. Par ailleurs, on remarque que le segment réseaux et de périphérie n’est plus présenté séparément dans les résultats financiers d’Intel. Il est désormais rattaché à la division centres de données et PC.