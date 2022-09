Le distributeur Ingram Micro a annoncé lundi qu’il avait déposé une demande d’introduction en bourse aux Etats-Unis. Sa maison mère Ingram Micro Holding Corporation a soumis de manière confidentielle le projet de déclaration d’enregistrement à la SEC (Securities and Exchange Commission). Ni le nombre d’actions, ni le prix de l’offre n’ont été déterminé à ce stade. Le calendrier sera fixé après le processus d’examen de la SEC, sous réserve que les conditions du marché le permettent, a précisé l’entreprise dans un communiqué.

Ingram Micro était sorti de la bourse en 1996 après son acquisition pour 6 milliards de dollars par le groupe chinois HNA. Il était repassé sous pavillon américain fin 2020 lorsque HNA, fortement endetté, avait revendu le groupe à la société de capital-investissement Platinum Equity pour 7,2 milliards de dollars.

Depuis, Ingram Micro a axé sa stratégie sur l’expansion de ses capacités en matière de distribution IT et de services cloud. Il vient aussi de lancer en septembre sa plateforme Xvantage, jumeau numérique et plateforme commerciale, qui vise à « éliminer la complexité » et proposer une « expérience sans friction » à ses clients.

Pour renforcer ses marges de manœuvre financières, Ingram a récemment vendu une partie de ses activités logistiques à CMA CGM pour 3 milliards de dollars. Même si le contexte de baisse des marchés est peu propice aux introductions en bourse, une IPO réussie pourrait sécuriser le financement de sa croissance future au moment où les conditions de financement se resserrent.

Premier distributeur mondial pendant 30 ans, Ingram Micro s’est fait détrôné l’année dernière suite à la fusion de Synnex Corp et Tech Data, donnant naissance au nouveau géant TD Sinnex. La bourse pourrait être un levier pour des opérations de croissance et chercher à regagner sa couronne.