Le grossiste Ingram Micro cède ses activités CLS (Commerce & Lifecycle Services) de câblage maritime et de logistique au groupe marseillais CMA CGM de Rodolphe Saadé pour 3 milliards de dollars. La transaction, financée sur fond propres, couvre l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Amérique latine et l’Asie-Pacifique.

Ingram Micro conservera néanmoins les actifs ITAD, la logistique inverse et les entités européennes de la technologie CLS de l’entreprise CLS.

Pour rappel, CMA CGM est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de services de transport maritime et de logistique. L’armateur prévoit d’intégrer les activités qu’il rachète à Ingram Micro au sein de sa filiale CEVA Logistics, qui deviendra, selon la société, le quatrième fournisseur mondial de logistique contractuelle.

« Cette décision permet à Ingram Micro de se concentrer sur l’expansion de ses capacités en matière de distribution IT et de services cloud », déclarent Matthew Louie, directeur général de Platinum Equity, et Jacob Kotzubei, associé de Platinum Equity, dans un communiqué. « Nous continuerons d’investir dans la croissance de ces activités de manière organique et par le biais d’acquisitions potentielles. »

Ce nouvel accord intervient cinq mois à peine après le rachat d’Ingram Micro par la société de capital-investissement Platinum Equity, dans le cadre d’une opération de 7,2 milliards de dollars, le plus grand investissement privé dans la distribution informatique jusqu’alors.